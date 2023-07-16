Doğal gaza zam mı geldi 2023? Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi? Doğal gaz ÖTV zammı ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. "Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Doğal gaza zam mı geldi 2023? Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi? Doğal gaz ÖTV zammı ne kadar? araştırılıyor. Peki, Doğal gaza zam mı geldi 2023? Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi? Doğal gaz ÖTV zammı ne kadar?

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Doğal gaza zam mı geldi 2023 ve Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi soruları gündeme geliyor. Doğal gaz ÖTV zammı ne kadar ve Doğal gaza zam geldi mi merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu. Doğal gaza zam mı geldi 2023? Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi? Doğal gaz ÖTV zammı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ 2023?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddialarının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e tekabül etmektedir." ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZA YÜZDE 224 ZAM MI GELDİ?

Akaryakıta yapılan zammın ardından bir doğal gazla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Doğal gaza yüzde 224 zam yapıldığı öne sürüldü. İddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "yüzde 224 zam" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0.5'e denk gelmektedir.

Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0.0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan, Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine (Avrupa'nın yarısına) yaklaşmıştır. 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiası doğru değildir."

Doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224'lük artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu. Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

DOĞAL GAZ ÖTV ZAMMI NE KADAR?

"Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'etekabül etmektedir." dedi. Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224'lük artışa gidildi.