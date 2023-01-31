Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar düşüş olacak'' diyerek doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Mart ayında yeni bir indirim gelebileceği mesajını vermişti. Merak edilenler arasında ise Doğal gaza indirim var mı? Doğal gaza indirim gelecek mi? soruları yer aldı.

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Dönmez, indirim haberini verdi. Kış ayına girmemizle beraber vatandaşların gündeminde yer alan doğal gaz indirimi hakkında merak edilenler Doğal gaza indirim var mı? Doğal gaza indirim gelecek mi? soruları ile aratıldı.

DOĞAL GAZA İNDİRİM VAR MI?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayici ve büyük tüketicilere müjdeyi verdi. Dönmez, "Şubat ayında doğal gaza yüzde 16, elektrikte yüzde 13-16 arası indirim olacak." dedi. CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Dönmez, indirim haberini verdi. Dönmez, "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.