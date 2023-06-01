BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Ardından, doğal gaza zammı ne zaman ve doğal gaz zam gelecek mi soruları merak ediliyor. Doğal gaz zammı ne zaman ve doğal gaza zam gelecek mi, ne kadar olacak soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Doğal gaz zammı ne zaman? Doğal gaza zam gelecek mi, ne kadar olacak?

BOTAŞ haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında değişiklik yapıldı. Doğal gaz zammı ne zaman? Doğal gaza zam gelecek mi, ne kadar olacak? soruları araştırılıyor. Doğal gaz zammı ne zaman ve doğal gaza zam gelecek mi, ne kadar olacak soruları sıklıkla araştırılıyor. Doğal gaz zammı ne zaman? Doğal gaza zam gelecek mi, ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

DOĞAL GAZ ZAMMI NE ZAMAN?

BOTAŞ haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

DOĞAL GAZ NE KADAR OLACAK?

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.