Kış aylarının yaklaşması ile birlikte akıllara ilk gelen sorulardan bir tanesi olan Doğal gaz zamlanacak mı? Doğal gaza zam gelecek mi? Soruları birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlanmıştır. Peki, Doğal gaz zamlanacak mı? Doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaz fiyatlarına zam yapılacak mı?

Doğal gaz zamlanacak mı? Sorusu, yaz aylarının sona ermesinden itibaren birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Kış aylarında cep yakan doğal gaz fiyatları nedeniyle birçok kişi Doğal gaz fiyatlarına zam yapılacak mı? Sorusunu merak ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında bu kış vatandaşların belki de en çok merak ettiği soruya yanıt verdi. Peki, Doğal gaz zamlanacak mı? Doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaz fiyatlarına zam yapılacak mı?

DOĞAL GAZ ZAMLANACAK MI?

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Sahada hummalı bir çalışma var. 1200 dönümlük arazide gaz dönüşüm tesisini inşa ediyoruz. Karadeniz gazında boru serim işlemi bitti. Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak. Karadeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak. Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak.

Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğal gazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğal gaza zam yapılmayacak. Türkiye bu kışı sorunsuz atlatacak."