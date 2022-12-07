Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemeleri ne zaman yatacak merak ediliyor. Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak ve goğal gaz yardımı ödemeleri yattı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Doğal gaz yardımı ödemeleri yattı mı?

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DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Düzenlemeye göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle herkes "Çalışana doğal gaz desteği nedir?", "İşveren çalışana doğal gaz desteği vermek zorunda mı?", "Doğal gaz desteği maaşlara nasıl yansıyacak?", "Doğal gaz desteğinde maaş sınırı var mı?" gibi soruları merak eder oldu. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, düzenlemenin detaylarını NTV'ye anlattı.

İşte Tolu'nun kaleme aldığı ayrıntılar:

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili iki önemli düzenleme yapıldı. Bunlar,

Birincisi; Çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak aylık 1.000 TL'ye kadar yapılacak ödemeler,

İkincisi ise; Personele yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi ile ilgili.

ÇALIŞANA DOĞAL GAZ DESTEĞİ NEDİR?

7420 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi. Bu düzenleme ile, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor.

İŞVEREN DOĞAL GAZ DESTEĞİ YAPMAK ZORUNDA MI?

Hayır, çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı.