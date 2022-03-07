Doğal gaz yardımı ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği şartları nedir, nasıl başvurulur?

Doğal gaz yardımı ne zaman verilecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak doğal gaz yardımı talebinde bulunacak vatandaşlar PTT'ye gidip faturalarını ibraz edecek. Peki, Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman verilecek? İşte, doğal gaz yardımı başvuru ekranı ve konuyla ilgili tüm detaylar...

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek. Doğal gaz yardımı sahiplerine mart ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık "Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

"Doğal gaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

DESTEK TUTARINA EK OLARAK YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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