Doğal gaz yardımı & Elektirik Tüketim desteği ne zaman yatacak

Kış mevsimin yaklaşmasıyla milyonlarca vatandaşın gündemine yeniden doğalgaz ve elektrik tüketim desteğinin ne zaman yatacağı? Sorusunu vatandaş araştırıyor. Peki, doğalgaz elektrik tüketim desteğinden kimler yaralanabiliyor, destek ne kadar, ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ve belirli başvuru şartlarını uyan kişilere elektrik desteği yardımı yapılacak. Destek programından faydalanacak olanların Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli oluyor. Elektrik desteği ödemesi her ay PTT aracılığıyla yapılacak. Peki, elektrik ve doğalgaz desteği ne zaman yatacak, Doğalgaz yardımı ne kadar, elektrik ve doğalgaz yardımı nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

ELEKTİRİK VE DOĞALGA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım günü Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Doğalgaz ve elektrik desteği ödemelerinin bu hafta içerisinde olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesinin de bu hafta içinde yapılacağını açıkladı ve "Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2.1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı.'' sözlerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Bakan Derya Yanık, ödemeleri iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında olacağını belirtmişti.

ELEKTİRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

ELEKTRİK DESTEĞİ KAÇ AY SÜRECEK?

Doğalgaz, çocuk desteğinin yanı sıra elektrik destek ödemesi de ihtiyaç sahiplerine ödenecek. Elektrik desteği 12 ay boyunca 450 - 600 TL arasında verilecek.