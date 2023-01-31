Doğal gaz ve elektriğe indirim var mı ve Şubat ayı doğal gaz ve elektriğe ne kadar indirim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şubat ayını işaret etti. Peki, Doğal gaz ve elektriğe indirim var mı? Şubat ayı doğal gaz ve elektriğe ne kadar indirim olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektriğe indirim konusunda açıklamada bulundu. Şubat ayı doğal gaz ve elektriğe ne kadar indirim olacağı ve doğal gaz ve elektriğe indirim var mı sorularına yanıt aranıyor. Doğal gaz ve elektriğe indirim var mı? Şubat ayı doğal gaz ve elektriğe ne kadar indirim olacak? Detaylar haberimizdedir…

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE İNDIRİM VAR MI?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayici ve büyük tüketicilere müjdeyi verdi. Dönmez, "Şubat ayında doğal gaza yüzde 16, elektrikte yüzde 13-16 arası indirim olacak." dedi.

ŞUBAT AYI DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Dönmez, indirim haberini verdi. Dönmez, "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler