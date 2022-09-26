Doğal gaz tüketim desteği nedir, başvurular ne zaman ve nereden yapılır 2022? Doğal gaz tüketim desteği ne kadar, kaç TL verilecek?

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal destek programlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD temasları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Kabine toplantısı Beştepe'de yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yapılan desteklerle ilgili bir dizi müjde sıraladı. Peki, Doğal gaz tüketim desteği başvurular ne zaman yapılır?

Doğal gaz tüketim desteği nedir? Doğal gaz tüketim desteği başvuruları ne zaman? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Doğal gaz tüketim desteği nedir, başvurular ne zaman 2022? Doğal gaz tüketim desteği ne kadar, kaç TL verilecek? Doğal gaz tüketim destek başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılır? İşte detaylar...

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal destek programlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilere verilen yemek yardımının 60 TL'ye çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya yükselttik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamdaki yardımlardan biri de doğal gaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğal gaz desteğine aldık. Hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık. Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILIR?

Doğal gaz tüketim desteği başvuru tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacaktır. Yardıma başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Doğalgaz Tüketim Desteği'ne "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" adresinden başvuru yapılabilecektir.

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