Doğal Gaz Tüketim Desteği programının başlatılmasının ardından birçok vatandaş konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Doğal Gaz Tüketim Desteği programını araştıranların en merak ettiği soru ise Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi başvurusu nasıl yapılır? Sorusu oldu. Peki, Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi başvurusu nasıl yapılır? Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuru ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruların başladığını belirtti.Bu sayede destek almak isteyen birçok vatandaş başvurularını gerçekleştirerek bu programdan faydalanabilecektir. Peki, Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi başvurusu nasıl yapılır? Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuru ekranı!

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız" açıklamasında bulundu.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI