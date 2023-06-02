Doğal gaz ne zaman bedava olacak? Doğal gaz ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz?

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DOĞAL GAZ NE ZAMAN BEDAVA OLACAK?

BOTAŞ haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ, NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.