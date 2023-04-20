Doğal gaz müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz hakkında bilgi verdi. Doğal gaz ücretsiz mi olacak ve konutlara, iş yerlerine doğal gaz ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Ardından, doğal gaz ücretsiz mi olacak ve konutlara, iş yerlerine doğal gaz ücretsiz mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Doğal gaz ücretsiz mi olacak? Konutlara, iş yerlerine doğal gaz ücretsiz mi?

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Ardından, doğal gaz ücretsiz mi olacak ve konutlara, iş yerlerine doğal gaz ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. Doğal gaz ücretsiz mi olacak ve konutlara, iş yerlerine doğal gaz ücretsiz mi sorularına yanıt aranıyor. Doğal gaz müjdesi! Doğal gaz ücretsiz mi olacak? Konutlara, iş yerlerine doğal gaz ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Törende iki farklı müjde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerin mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Ayrıca 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız" dedi.

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

710 milyar metreküplük dev rezervin çıkarılması süreci ise fazlar halinde ilerleyecek. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i bugünkü törenin ardından, kalan 5 kuyu ise eylül ayı sonunda devreye alınacak. Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesi, faz-3'e Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de geçilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin enerji ithalatını azaltacak Karadeniz gazı, bütçeye de milyarlarca lira katkı sağlayacak. Fazlar halinde devreye alınacak gazın ilk fazı ile ekonomiye katkısının yaklaşık 35 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

KONUTLARA, İŞYERLERİNE DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ?

Karadeniz gazı karaya ulaştığı törende kürsüye ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çıktı. Dönmez, şunları söyledi: "Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık. Ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik ya da kendi teknolojimizle yola devam edecektir. İkincisini çektik." Dönmez'in ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gazda iki müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutfaklarda ve sıcak tüketiminde kullanılan doğal gazın 1 yıl süreyle ücretsiz olacağını söyledi. Erdoğan, ülke genelinde 1 ay boyunca tüm doğal gaz kullanımının tamamen ücretsiz olacağını belirtti.

Erdoğan, "Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun." dedi.

DOĞAL GAZ 1 AY BOYUNCA TAMAMEN ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda durmayacağız. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, Türkiye Petrollerimizin kıymetli çalışanları, gururumuz, kıymetli madenciler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

"540 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI"

İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. 2020 Ağustos'unda ilk adımı Filyos'ta Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemimize Kanuni gemisinin de katılımıyla 540 milyar metreküpe çıktı.

Yavuz gemimizin de filomuza katılmasının ardından yaptırdığımız üç boyutlu modellemelerle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çaycuma 1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'de 710 milyar metreküpe ulaştı rezervimiz.

"YÜZDE 30'UNU BURADAN KARŞILAYABİLECEĞİZ"

Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.