Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Ardından, doğal gaz kaç ay ücretsiz olacak ve doğal gaz bedava mı olacak sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi geldi. Peki, Doğal gaz kaç ay ücretsiz olacak? Doğal gaz bedava mı olacak?

Doğal gaz kaç ay ücretsiz olacak? Doğal gaz bedava mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi geldi. Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Doğal gaz kaç ay ücretsiz olacak? Doğal gaz bedava mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi! Detaylar haberimizdedir…

DOĞAL GAZ KAÇ AY ÜCRETSİZ OLACAK?

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle devreye alındı.

710 milyar metreküplük dev rezervin çıkarılması süreci ise fazlar halinde ilerleyecek. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i bugünkü törenin ardından, kalan 5 kuyu ise eylül ayı sonunda devreye alınacak. Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesi, faz-3'e Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de geçilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin enerji ithalatını azaltacak Karadeniz gazı, bütçeye de milyarlarca lira katkı sağlayacak. Fazlar halinde devreye alınacak gazın ilk fazı ile ekonomiye katkısının yaklaşık 35 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

DOĞAL GAZ BEDAVA MI OLACAK?

Karadeniz gazı karaya ulaştığı törende kürsüye ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çıktı. Dönmez, şunları söyledi: "Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık. Ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik ya da kendi teknolojimizle yola devam edecektir. İkincisini çektik." Dönmez'in ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gazda iki müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutfaklarda ve sıcak tüketiminde kullanılan doğal gazın 1 yıl süreyle ücretsiz olacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca ülke genelinde 1 ay boyunca tüm doğal gaz kullanımının tamamen ücretsiz olacağını belirtti.

Erdoğan, "Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun." dedi.

1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır.



Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız. #MüjdelerOlsun, hayırlı olsun. ???? pic.twitter.com/dfrke8AFxY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2023