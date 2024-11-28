Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? (E-devlet)

Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar? Havaların soğumasıyla birlikte artan doğal gaz tüketimi, bu destekle ilgili araştırmaları yeniden gündeme taşıdı. Kasım 2024 ödemelerinin ardından Aralık ayı destek ödemeleri merak konusu oldu. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz desteğiyle ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Doğal gaz desteği nasıl alınır?

DOĞAL GAZ DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Bakan Göktaş, Doğal Gaz Tüketim Desteğinin il bazında değişkenlik gösterdiğini ve tutarların aylık 188 TL ile 438 TL arasında olduğunu belirtti.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kış dönemine yönelik Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı ödemeleri başladı. Bu çerçevede, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Ocak-Kasım dönemini kapsayan süreçte ise 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira destek sağlamış olacağız. Destekten yararlanacak vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz ederek destekten faydalanabilecekler."

DOĞAL GAZ DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfası üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI NASIL ALINIR?

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden faydalanmak için şu şartları yerine getirmek gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak

Doğal gaz hizmeti sunulan bir ilçe veya beldede ikamet etmek

e-Devlet üzerinden destek programına başvuru yapmak

Başvuru yapılan adresin ön ödemeli veya faturalı doğal gaz sayacına bağlı bir aboneliğe sahip olması

Faturanın mesken abone grubuna ait olması

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararının verilmesi

DOĞAL GAZ YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ