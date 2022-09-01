Doğal Gaz'a zam mı geldi? (1 Eylül 2022 Zammı) Doğal gaza yeni zam ne kadar? Doğalgaza yüzde kaç zam yapıldı?

Son dakika gelen haberlere göre, Doğal gaza konut ve sanayi aboneleri için yeni zam geldi. Bunun akabinde vatandaşlar, Doğalgaz'a zam mı geldi? Doğal gaza yeni zam ne kadar? Doğal gaza yüzde kaç zam yapıldı? merak etti. Peki, doğal gaza % kaç zam yapıldı? Doğal gaz zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Doğalgaz'a zam mı geldi? Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 50,8, konutlarda kullanılan doğal gaza ise yüzde 20,4 zam geldi. Doğalgaz'a zam mı geldi? (1 Eylül Zammı) Doğal gaza yeni zam ne kadar? Doğal gaza yüzde kaç zam yapıldı? İşte tüm bilgiler...

DOĞAL GAZ'A ZAM MI YAPILDI?

BOTAŞ, internet sitesinde eylül ayına ait tarife tablosunu yayınladı. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20.4 oranında zam geldi. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatı yüzde 49.5, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 50.8 oranında arttı.

Kışa sayılı günler kalırken doğal gaz fiyatlarına zam geldi. BOTAŞ'ın açıkladığı eylül ayı tarifesine göre, konutlarda kullanılan gazın fiyatı yüzde 20.4 oranında arttı. Bu oran elektrik üretimi yapan tesisler için yüzde 49.5, sanayi abonelerinde ise yüzde 50.8 oldu.

SANAYİDE ORAN YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Doğal gazdaki zam oranı elektrik üretimi yapan tesisler için yüzde 49.5, sanayi abonelerinde ise yüzde 50.8 oldu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000'e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

"DÜZENLEME MAALESEF ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır. 1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

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