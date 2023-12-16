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Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

16 Aralık 2023 23:19 Güncelleme: 23:20 Abone Ol

Yaşanılan doğal afetler sonrası elde edilen tecrübelerle, gelecekte karşılaşma ihtimali olan afetlerde dostluğu, iş birliğini ve birlikte çalışmayı geliştirmek amacıyla 'Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı' icra edildi. Tatbikat, Türk, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin arama-kurtarma personeli ile Türk Kızılay, AFAD ve UMKE'den personelin katılımıyla gerçekleştirildi.