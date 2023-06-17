Brothers Hayata Karışan Kadınlar Platformu'nun ikinci döneminin birincisi 'Hepimiz Doğayız' grubu oldu

Her yaştan, her eğitim seviyesinden kadının, ücretsiz eğitimlerle ve alanında uzman mentor ve eğitmenlerin desteğiyle, fikirlerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine katkı sunan Brothers Hayata Karışan Kadınlar Platformu'nun ikinci dönemi sona erdi. 10 Mayıs'ta Maslak Kolektif House'da yarışmacı gruplarında katılımıyla 'Final Pitch' etkinliği gerçekleştirildi. Final etkinliğinde, Brothers Hayata Karışan Kadınlar Platformu mentorları ekibinden Prof. Dr. Itır Erhart, Hande Şekerciler ve Arda Yalkın, Nilay Örnek ve Serdar Kuzuloğlu, IDEMA'dan Sait Beyazyürek ve Galata Business Angels'dan Ata Uzunhasan, Commencis CEO'su Fırat İşbecer, Yemeksepeti kurucusu, Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, EKA Global Kurucusu, Robert Kolej Mezunlar Derneği Başkanı Arif Akdağ ve Simya-212 VC General Partner'ı Selma Bahçıvanoğlu ile İhtiyaç Haritası İcra Kurulu Üyesi Evren Aydoğan jüri olarak yer aldı.

BAŞLANGIÇ FONU 'HEPİMİZ DOĞAYIZ' GRUBUNA

Son değerlendirmeye kalan 'Hepimiz Doğayız', 'Bi'Tıkla', '65 Hayata Artı Kat', 'Air Archive', 'Tenceren', 'Next Gen Care', 'Renewed Story' ve 'Nunu' adlı sekiz grup, projelerini jüriye sundu. Jürinin değerlendirmesinin ardından Hepimiz Doğayız, grubunun doğada birlikte öğrenmeyi hedefleyen, dezavantajlı gruplardan çocukları da kapsayarak orman okulu yaratma projesi, başlangıç fonunu almaya hak kazandı.

'ÇOCUKLARDA DEĞİŞİM VE GELİŞİM KAÇINILMAZ'

İzmir'de Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile Neşe Palamudu Orman Okulu'nda çalışmalarına başlayan 'Hepimiz Doğayız' grubunda Pakize Kaya Top, Ümran Hancı, Aybüke Özkan, Arzu Kızbaz yer aldı. Proje grubundan Pakize Kaya Top, "Bizim grup olarak buluşma noktamız doğa, eğitim ve çocuk oldu. 2-10 yaş arasındaki çocuklara doğada orman seansları düzenlemek üzere yola çıktık. Bizim diğer orman okullarından farkımız, projemizde özel gereksinimli ve dezavantajlı çocuklara yer veriyor olmamız. Bu anlamda bir depremzede çocukla birlikte çalıştığımızda, ondaki değişim ve gelişimi açıkça gördük. Bu farkı daha çok çocuğun yaşaması gerektiğine inandık. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.