Şanlıurfa Spor kulübünde oynayan Doğacan Diker'in hayatı ve futbol kariyeri merak edildi. Peki, Doğacan Diker kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi takımda, mevkisi nedir, boyu ve kilosu kaç, evli mi, sevgilisi var mı? İşte detaylar...

Futbol severler tarafından merak edilen isimler arasında Doğacan Diker geliyor. Peki, Doğacan Diker kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Doğacan Diker'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

DOĞACAN DİKER KİMDİR?

Doğacan Diker 21 Nisan 1994 İzmir doğumludur. Şuanda Şanlıurfaspor kulübünde forma giymektedir. Mevkisi orta sahadır.

Doğacan Diker doğum tarihi : 21 Nisan 1994

21 Nisan 1994 Doğacan Diker kaç yaşında : 29

29 Doğacan Diker nereli : İzmir

İzmir Doğacan Diker hangi takımda : Şanlıurfaspor

Şanlıurfaspor Doğacan Diker mevkisi ne : Orta saha

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Doğacan Diker'in İnstagram'da 21 bin takipçisi bulunmaktadır.