Doğaba tarifi! MasterChef Doğaba nasıl yapılır?
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Doğu Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Doğaba ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Doğaba nasıl yapılır? Doğaba nedir? Doğaba nasıl yapılır, Doğaba yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Doğaba yapıldı, evde klasik Doğaba yapıldı! İşte en güzel Doğaba!
Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Doğaba hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Doğaba hazırladı. Peki, Doğaba nedir? Doğaba nasıl yapılır? Doğaba nedir?
DOĞABA TARİFİ!
Doğaba Tarifi İçin Malzemeler
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı bulgur
- Tuz
- Üzeri sosu için
- Sıvı yağ
- 1 miktar nane, kekik, kırmızı pul biber
- 1. 5 su bardağı aşurelik buğday
- 500 gram kıyma
- 750 gram kemikli et
- 500 gram süzme yoğurt
- 1 adet yumurta
YAPILIŞI
- Öncelikle köfteleri hazırlayın ve bir kaseye 500 gr kıymayı koyun.
- 1 su bardağı çiğ köftenin üzerine ara sıra sıcak su dökün, nane, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın.
- Yoğurduktan sonra köfteleri oluşturuyoruz.
- Daha sonra tahılı kaynatıp kıvamlı haline getiriyoruz.
- Kaynattıktan sonra 750 gram kemikli eti düdüklü tencereye koyuyoruz, 1 yemek kaşığı tuz ekleyip 1 bardak sıcak su ekleyip kaynatıyoruz. Başka bir tencerede yoğurt, yumurta ve unu pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Ocakta sıcak suyu ekleyip kaynayana kadar karıştırın, kaynayan ayranı ekleyin. Bir yemek kaşığı tuz ekleyip köfteleri ekleyin, pişmiş eti ve sıcak buğdayı ekleyip kaynatın.İyice kaynadıktan sonra dinlenmesi için bekletiyoruz.
- Servisi olmadan üzeri dışarı bir tavada kemik çay bardağı kemik yağlı kürekler kaşığı şalça ışıltı serpmek bakire ilave edip kızartıp üzerinde serpiyoruz
Afiyet olsun