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Doğaba tarifi! MasterChef Doğaba nasıl yapılır?

Doğu Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Doğaba ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Doğaba nasıl yapılır? Doğaba nedir? Doğaba nasıl yapılır, Doğaba yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Doğaba yapıldı, evde klasik Doğaba yapıldı! İşte en güzel Doğaba!