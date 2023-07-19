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Doğa Karakaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Doğa Karakaş'ın hayatı ve biyografisi!

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Dönence dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Doğa Karakaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Doğa Karakaş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi dizilerde rol aldı, evli mi, sevgilisi var mı? Doğa Karakaş ile ilgili bilgiler yazımızda...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Doğa Karakaş geliyor. Peki, Doğa Karakaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Doğa Karakaş'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

DOĞA KARAKAŞ KİMDİR?

Doğa Karakaş 2002 İstanbul doğumludur. Doğa Karakaş Tiyatro Teras'ta temel oyunculuk eğitimi almıştır. Doğa Karakaş Böyle Bitmesin, Yalancı, Çukur gibi dizilerde rol aldı. Doğa Karakaş şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisinde Rüzgar karakterini canlandırıyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Doğa Karakaş'ın İnstagram'da 14 bin takipçisi bulunmaktadır.

DOĞA KARAKAŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • Dönence
  • Yalancı
  • 4N1K
  • Çukur
  • Böyle Bitmesin
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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