Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kayacı Vadisi, patika yollar, ahşap köprüler ve dinlenme alanlarıyla turizme hizmet vermeye başladı. Vadide yapılan çalışma sonucunda ekoturizm alanı oluşturuldu ve doğa tutkunları için yeni bir gezi noktası oluşturuldu.

Doğa harikası Kayacı Vadisi, ekoturizm alanı oldu

Limon Çayı'nın geçtiği Kayacı Vadisi, patika yollar, ahşap köprüler ve dinlenme alanları oluşturularak turizme hizmet vermeye başladı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde içerisinden akan çay ile dikkat çeken doğa harikası Kayacı Vadisi, ekoturizm alanı oldu. Vadide yapılan çalışmayla patika yollar, ahşap köprüler ve dinlenme alanları oluşturularak, turizme hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Mersin'de yen rotalar oluşturuluyor. Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı bulunan şehirde denizi severlerin yanı sıra doğa tutkunları için de gezi noktaları dikkat çekiyor. Doğa turizmine önemli katkısı bulunan Erdemli ilçesinde içerisinden Limonlu Çayı'nın geçtiği ve bir kilise kalıntıları ile yüzyıllar öncesine ait yaşam yerlerinden izler bulunan Kayacı Vadisi ise her yıl vadi girişinde yer alan tesislerine misafirlerini ağırlarken, bu sene bölgede Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Orman Bölge ve Erdemli Şube Müdürlüğü tarafından ekoturizm alanı çalışması gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde orman ekipleri tarafından 3,5 kilometrelik yürüyüş alanı oluşturuldu. 3,5 kilometrelik yürüyüş alanında çay üzerinden geçilmesi için ahşap köprüler, patika yollar ve dinlenme alanları yapıldı. Sahip olduğu ormanlık alanları, su sesi ve farklı kuş türleriyle de göz dolduran vadi, ekoturizm alanı olmasıyla ayrı bir önem kazandı.

Vadiyi gezmeye gelen ve yürüyüş sırasında Limonlu Çayı'nın buz gibi suyuna girerek yüzme keyfi yaşayan gençler, bölgedeki doğal güzelliğe dikkat çekti. Doğal şelalelerin altında serinleyen gençler, yapılan çalışmanın bölgeye ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Vatandaşlarımızın gezmesi, spor yapması, doğal güzellikleri görmesi açısından bu bölgeyi ekoturizm alanı olarak planladık ve bu yıl gerçekleştirdik. Parkur üzerinde vatandaşlarımızın geçmesi için köprüler yaptık, yağmurdan korunmaları ve dinlenmeleri için barınaklar yaptık. Patikalar kurduk, temizliklerini gerçekleştirdik" dedi.

Gençlerle de bugün yürüyüş yaptıklarını dile getiren Körlü, "Hem yürüyüş yaptık hem de bu doğal güzelliği gençlerle paylaştık. Yürüyüş parkurunu 3,5 kilometre olarak planladık. Bugün de 3,5 kilometre yürüyüşümüzü yaptık" diye konuştu.