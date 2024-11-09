Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir?

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, Doğa Çitçi kimdir? MasterChef konuğuDoğa Çitçi kimdir?

DOĞA ÇİTÇİ KİMDİR?

Doğa Çitçi 1979'da doğdu. On yaşında aile restoranında başlayan aşçılık serüvenine hala ilk günkü heyecanıyla devam etmektedir. Mersin Üniversitesi mezunu olan Çitçi'nin küçük yaşlarda başlayan aşçılık tutkusu, eğitim hayatının da mutfak, ev, okul üçgeninde geçmesini sağladı. Çocukluğu ve ilk gençliği, iki farklı eğitimin disiplin ve yoğunluğuyla sürdü. Anadolu Halk Mutfağı, Osmanlı mutfağı, Selçuklu mutfağı üzerine araştırmalar yapan ve eski reçetelere, Anadolu yemek ve yaşam kültürüne yoğunlaşan Doğa Çitçi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Unesco Yaratıcı Şehirler ağına Gastronomi dalında girmesi ile projenin en başından beri içinde yer aldı ve bugün hala Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar koordinatörüdür. Yurtiçi ve yurtdışı Gaziantep Mutfak Kültürünü yansıtan ve Dünya üzerinde Unesco yaratıcı şehirler ağına dahil olan diğer ülke şehirlerinde organizasyonlara katılarak buralarda sunumlar yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı tanıtımı için seçilen şefler arasında yer almaktadır. Sayısız Cumhurbaşkanlığı ve bakan, üst düzey protokollerin ağırlandığı organizasyonlarda görev almıştır. Türkiye'nin marka otellerinde menü hazırlık ve sunumları yapmıştır. Uluslararası Gastronomi festivalinde GastroANTEPFest'te organizasyon komitesinde görev almış, farklı ülkelerden gelen şefler ve Michelin şefler ile workshoplar yapmıştır. Aşçılık ile ilgili pek çok dernek ve federasyonda görev almıştır. Wacs-Dünya Aşçılar Konfederasyonu üyesi ve aynı zamanda Wacs –Dünya Aşçılar Konfederasyonu'nun da Uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Digitürk Bein Gurme kanalında 52 bölüm 'Gaziantep Mutfağı' programının şefliğini ve sunuculuğunu yapan ve pek çok tv programına konuk olarak katılan Doğa Çitçi 2018 yılında Ateşbaz Veli Aşçı dede Mutfak Kültürü Etkinliğinde Yılın Şefi seçilmiştir. Anadolu mutfak kültürü ve çeşitliliği üzerine araştırmaları devam etmekte ve gezerek deneyimleyerek yazmakta olduğu bir kitap çalışması bulunmaktadır. Mutfak Sanatları Merkezi gibi Musem Akademinin de kurucularındandır ve Musem Akademinin koordinatör şefidir.