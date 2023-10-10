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Dofer yapı ne zaman halka arz olacak? Dofer kaç lot verir? Dofer yapı halka arz tarihi!

Dofer Yapı'nın halka arz olacağı tarih merakla bekleniyor. Yatırımcılar tarafından kaç lot verileceği konusu da büyük ilgi görüyor. Dofer Yapı'nın halka arz tarihi ve lot miktarı hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Dofer yapı ne zaman halka arz olacak? Dofer kaç lot verir? İşte detaylar...