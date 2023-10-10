Dofer yapı ne zaman halka arz olacak? Dofer kaç lot verir? Dofer yapı halka arz tarihi!
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Dofer Yapı'nın halka arz olacağı tarih merakla bekleniyor. Yatırımcılar tarafından kaç lot verileceği konusu da büyük ilgi görüyor. Dofer Yapı'nın halka arz tarihi ve lot miktarı hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Dofer yapı ne zaman halka arz olacak? Dofer kaç lot verir? İşte detaylar...
Dofer yapı ne zaman halka arz olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dofer kaç lot veriyor merak konusu oldu. Arama motorlarında Dofer Yapı'nın halka arz tarihi sorgulatılıyor. Peki, Dofer yapı ne zaman halka arz olacak? Dofer kaç lot verir? Detaylar haberimizde...
Dofer Yapı Malzemeleri talep toplama işlemi 10-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Dofer Yapı şirketi 17,000,000 lot veriyor.
Dofer Yapı hissesi 17.11 TL'den halka arz olacak.
Dofer Yapı hissesinin sembolü: (DOFER) .
Dofer Yapı halka arz eşit dağıtım olacak.