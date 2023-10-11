Dofer kaç lot verir? Sorusu, gerçekleştirilecek olan halka arzın talep toplanmaya başlaması ile birçok kişi tarafından araştırılıyor. Dofer Yapı halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, Dofer kaç lot verir? Dofer Yapı halka arz kişi başına kaç lot düşer?

DOFER KAÇ LOT VERİR?

Dofer halka arz tarihleri 10-11 Ekim tarihlerinde 17,11 TL'den gerçekleştirilecek. Halka arzda toplamda 17 milyon TL nominal değerleri paylar, 17,11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Buna göre son zamanlardaki halka arz katılım sayıları hesaba katıldığında ortalama 172 TL yani 10 lot vermesi tahmin edilmektedir. Buna göre yatırımcılar taleplerini oluşturabilir fakat burada dağıtılan lot sayısı halka arz katılımcı sayısı ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda daha fazla lot talebi oluşturarak daha fazla lot alma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

2 milyon katılımcı: 9 lot (154 TL)

2,5 milyon katılımcı: 7 lot (120 TL)

3,3 milyon katılımcı: 5 lot (86 TL)

3,8 milyon katılımcı: 4 lot (68 TL)

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre bu durum farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır. Son zamanlarda halka arza artan talep nedeniyle bu ve benzer durumları gösterebilirsiniz.