Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dofer Yapı halka arzını onayladı. Bu kapsamda Dofer Yapı halka arzına dair araştırmalar sürüyor. Yatırımcılar gerçekleşen halka arzlara dair güncel bilgileri araştırıyor. Dofer hangi bankalarda var? Dofer halka arz İş Bankasında var mı?

Dofer hangi bankalarda var? Dofer halka arz İş Bankasında var mı?

Dofer kaç lot verir? Sorusu, gerçekleştirilecek olan halka arzın talep toplanmaya başlaması ile birçok kişi tarafından araştırılıyor. Dofer Yapı halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, Dofer hangi bankalarda var? Dofer halka arz İş Bankasında var mı?

DOFER HANGİ BANKALARDA VAR?

Dofer halka arz tarihleri 10-11 Ekim tarihlerinde 17,11 TL'den gerçekleştirilecek. Halka arzda toplamda 17 milyon TL nominal değerleri paylar, 17,11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Dofer halka arzına Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden talep toplama girişi yapılabilecek.

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre kişi başında düşen lot sayısı farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır. Son zamanlarda halka arza artan talep nedeniyle bu ve benzer durumları gösterebilirsiniz.