Dodurga Seçim Sonuçları 2022: Çankırı Dodurga seçim sonuçları!

Dodurga seçim sonuçları! Çankırı'nın Orta ilçesinde 8 yıl sonra yeniden belde statüsünü kazanan Dodurga halkı belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Çankırı Dodurga seçim sonuçları merak ediliyordu. İşte, Dodurga seçim sonuçları haberimizde...

DODURGA SEÇİM SONUÇLARI

Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Kaşıkçı 955 oy ile birinci olurken en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hakan Kuşcu ise 47 oy aldı.

1411 SEÇMEN OY KULLANDI

Dodurga'daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açılmaya başlandı.

8 ADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞTI

Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

AK PARTİ BÜYÜK FARKLA SEÇİMİ KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'nın Dodurga beldesindeki belediye seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hasan Hüseyin Kaşıkçı 955 oy toplayarak yüzde 87.2 oranla seçimi kazandı.

Diğer partilerin aldığı topladıkları oy ise şöyle:

Yeniden Refah Partisi: 47 oy (Yüzde 4.2)

Adalet Partisi: 23 oy (Yüzde 2.1)

Deva Partisi: 23 oy (Yüzde 2.1)

Memleket Partisi: 21 oy (Yüzde 1.9)

Saadet Partisi: 17 oy (Yüzde 1.6)

Türkiye Değişim Partisi: 14 oy (Yüzde 1.3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, "Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.