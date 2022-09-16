Şarkıcı Doda İncil hakkında söylediği sözlerle tepki çekmişti. AİHM'nin kararı sonrasında Doda'nın sözleri tekrardan gündeme geldi. Peki, Doda İncil açıklaması nedir? Doda ne dedi? Detaylar haberimizde...

DODA İNCİL AÇIKLAMASI NEDİR?

Şarkıcı Doda 2009'daki söyleşisinde "bir güce inandığını" fakat dinozorları İncil'den daha ikna edici bulduğunu söylemiştir. Doda İncil hakkında "Çok fazla şarap ve esrar içen kişiler tarafından yazılmış bir şeye inanmak zor" sözlerini söylemesi büyük tepki çekmiştir. 2009 yılında söylediği bu sözler üzerine Polonya'da açılan davayı 2012'de kaybetmiş ve 5 bin zloti (yaklaşık 20 bin TL) ceza ödemesine karar verilmişti. AİHM, Polonya'nın şarkıcıya tazminat olarak 10 bin euro (yaklaşık 183 bin TL) ödemesini kararlaştırdı.

DODA KİMDİR?

Gerçek adı, Dorota Rabczewska olan Doda15 Şubat 1984 yılında Ciechanów, Polonya'da dünyaya gelmiştir. Doda, bir lehçe pop müzik en popüler kadın şarkıcılar arasında yer alıyor. Kazanan iki MTV ödüllerinin en iyi Polonyalı sanatçılar için. 2009 yılında En İyi MTV Best European Act kategorisinde ikincilik kazandı.