Doctor Strange kaç yaş üzeri? Dr. Strange 2 çocuklar için uygun mu? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Büyük, yeni, heyecan verici bir Marvel filmi vizyona girdi ve herkes okul bahçesinde bunun hakkında konuşacak. Peki, çocuklar izlemeli mi?

DR. STRANGE KAÇ YAŞ ÜZERİ?

2016 yapımı Doctor Strange'in devamı olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness , Spider-Man: No Way Home ile aynı reytinge sahip. Yine de, korku yönetmeni Sam Raimi'nin filmi, Marvel'in bir korku filmi versiyonudur. Motion Picture Association film derecelendirme sistemine göre , PG-13 derecelendirmesine sahip bir film, "bazı materyaller 13 yaşından küçük çocuklar için uygun olmayabilir... Ebeveynlerin dikkatli olmaları tavsiye edilir" anlamına gelir.

İngiltere'de, İngiliz Film Sınıflandırma Kurulu filmi "orta derecede korku, şiddet, tehdit, yaralanma detayı" için 12A olarak değerlendiriyor. BBFC şu ayrıntıları ekler:

"Dehşet sahneleri arasında insanlara saldıran şeytani varlıklar; çürüyen bir ceset yeniden canlandırılıyor; insanların sihirli güçler tarafından yakılıp, geride kömürleşmiş kalıntılar kalıyor; ve birden fazla 'atlama korkusu'... Diziler, fantastik güçlerle savaşan insanüstü varlıkların yanı sıra silahlar ve yumruk dövüşleri. Daha güçlü anlar arasında bir kişinin kazığa geçirilmesi, büyülü güçlerin bir adamın kafasını harap etmesi ve birinin yarı yarıya kesildiği iması yer alır."

Son Spider-Man: No Way Home'un da şiddetli anları olduğu yerde, Doctor Strange 2 üslup açısından farklılık gösteriyor. Korkunç korku unsurları ve öldürme sayısı, içgüdüsel ve nahoş olma eşiğinde olan birkaç ölüm sahnesi de dahil olmak üzere, öncekinden çok daha fazladır. Bir sonraki bölümde daha fazla tartışalım.

Doctor Strange 2 diğer Marvel filmlerinden daha mı korkunç?

Raimi, Sony'nin Tobey Maguire ile orijinal Örümcek Adam üçlemesini yönetmesiyle tanınıyor, ancak aynı zamanda özellikle Evil Dead serisi için önemli bir korku film yapımcısı.

Raimi, bu korku stillerinden bazılarını Doctor Strange devam filmine getiriyor (Orijinali başka bir korku film yapımcısı olan Scott Derrickson yönetti.) CNET incelememizden bu pasajı okumanız yeterli :

Filmin ilk bölümleri, bir canavarın renkli bir New York caddesinde çocuk arabasını iten bir kadını tehdit etmesiyle 1960'larda geçen bir çizgi romandan alınabilir. Ama film ilerledikçe korkuyu artırıyor. Kötü adamın canavarca gücü, atlama korkuları ve uğursuz korku filmi gelişmeleri ile işaretlenir ve aile dostu bir gişe rekorları kıran filmde görebileceğiniz en ürkütücü son savaşa dönüşür.

Ayrıca filmde tanıdık "iyi adam" karakterlerin de bazı çocukların sinirlerini bozabilecek kötü bir biçimde göründüğünü belirtmekte fayda var.

Bununla birlikte, Doctor Strange in the Multiverse of Madness hala bir Marvel filmi. Bir Matematik testinden daha korkutucu olmayan lanetli kitaplarla, süper kahraman ücretinin eğlenceli markasına devam ediyor.

