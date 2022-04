Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? 2022 Doctor Strange 2 konusu ne? Doctor Strange in the Multiverse of Madness kadrosunda hangi karakterler var?

Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dördüncü aşamanın dördüncü filmi olacak olan serinin ikinci filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, daha önce Amerika'da 7 Mayıs 2021'de vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Covid-19 nedeniyle çekimleri geciken yapımın vizyona giriş tarihi ertelendi. İnternette en çok merak edilen konular arasında yer alan Doctor Strange 2 ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOCTOR STRANGE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avangers: Endgame'in ardından bir süre ara verilmesinin ardından yapılan açıklamayla, ilk filmin devamı niteliğindeDoctor Strange 2'nin vizyona gireceği açıklanmıştı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness olacak olan ikinci film duyurulmasının ardından izleyiciler tarafından oldukça merak edilmişti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi daha önce 7 Mayıs 2021 tarihde çıkması bekleniyordu ancak Covid19 nedeniyle ertelenmişti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness'in son duyurulan çıkış tarihi ise 4 Mayıs 2022 olacak.

DOCTOR STRANGE 2 KADROSUNDA HANGİ KARAKTERLER YER ALACAK?

Filmde ana karakter Doctor Strange'in yanı sıra Spider-Man, Wanda ve Vision karakterlerinin ikinci filmde yer alması bekleniyor.

DOCTOR STRANGE 2 KONUSU NE?

Filmin yapımı Marvel Studios ve dağıtımı Walt Disney Pictures tarafından gerçekleşecek olan film Marvel Sinematik Evreni'nin 29. filmi olacak. Film, şu anda Disney+ 'da yayımlanan WandaVision dizisinin devamında yaşanacak olan parelel evrenleri konu edecektir. Ayrıca Feige tarafından açıklanana göre, Multiverse of Madness Aralık'ta vizyona girecek olan Spider-Man: No Way Home filmi ile bağlantılı olacaktır.

DOCTOR STRANGE 2 OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Sam Raimi'nin oturduğu Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın yapımcılığını ise Kevin Feige üstlenmiştir.

Doctor Strange 2'nin oyuncu kadorsunda ise Doctor Strange karakteri beklendiği gibi Benedict Cumberbatch olacak onun dışında Elizabeth Olsen (Wanda) , Paul Bettany (Vision), Rachel McAdams (Christine Palmer) , Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo/ Baron Mordo), Xochitl Gomez ( Miss America) olması beklenirken, konuk oyuncu olarak Spider-Man karakteriyle Tom Holland'ın yer alabileceği iddialar arasında.

İŞTE DOCTOR STRANGE 2 FRAGMANI!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın resmi fragmanı şuan için yayınlanmadı ancak yayınlandığında burada olacak.

