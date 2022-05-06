Doctor Strange 2'de Xavier, Spiderman, Professor X olacak mı? Doctor Strange 2 oyuncuları! Hangi karakterler var?
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Charles Xavier'in Marvel Sinematik Evrenine gelişi, Hollywood'un belki de en kötü korunan sırrıydı. Doctor Strange 2'de Xavier, Spiderman, Professor X olacak mı? soruları gündemde sıklıkla aratılan başlıklar arasında yer aldı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın yayınlanmasından aylar önce, filmin Super Bowl fragmanında Patrick Stewart'ın kusursuz sesi yer aldı.
Doctor Strange 2'de Xavier, Spiderman, Professor X olacak mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Büyük, yeni, heyecan verici bir Marvel filmi vizyona girmesiyle birlikte, yapımda hangi karakterlerin olacağı en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
DOCTOR STRANGE 2'DE XAVIER VAR MI?
Şimdiye kadar bildiğiniz gibi, Profesör X, Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın yaklaşık yarısında İlluminati'nin görünür lideri olarak ortaya çıkıyor. O sırada Strange ve yeni müttefiki America Chavez, yalnızca güçlü süper kahramanlardan oluşan bu gizli ekip tarafından tutuklanmak üzere başka bir gerçeklikte mahsur kalırlar.
Stewart'ın X-Men karakterinin yanı sıra Captain Carter (Haley Atwell), Captain Marvel (Lashana Lynch), Black Bolt (Anson Mount) ve Reed Richards (John Krasinski) ile de tanışıyoruz. Burada açılması gereken tonla şey var ve yemin ederim ki tüm bu karakterlere Inverse ile ilgili gelecekteki makalelerde dalacağız , ancak şimdilik, herkesin en sevdiği telepatik kel adama odaklanmanız gerekiyor.
Ne yazık ki, diğer İlluminati arkadaşları gibi, Profesör X de fazla ekran zamanı almıyor. Bir kanon oluşturma sergisi sahnesinden sonra, o ve takım arkadaşları, Charles'ı ve diğerlerini hiç ter dökmeden buharlaştıran Scarlet Witch ile karşı karşıya gelir.
MCU'ya varır varmaz Profesör X öldü. Yoksa o mu? Doctor Strange 2'de saklanan bir ipucu, Marvel'ın Charles ve X-Men'i için daha büyük planını ortaya çıkarabilir.
OYUNCULARI
- Benedict Cumberbatch Rolü : Dr. Stephen Strange
- Elizabeth Olsen Rolü : Wanda Maximoff / Scarlet Witch
- Chiwetel Ejiofor Rolü : Mordo
- Benedict Wong Rolü : Wong
- Xochitl Gomez Rolü : America Chavez
- Rachel McAdams Rolü : Dr. Christine Palmer
- Michael Stuhlbarg Rolü : Dr. Nic West
- Sheila Atim Rolü : Sara
- RintrahRolü :Adam Hugill
- Billy MaximoffRolü : Julian Hilliard
- Tommy MaximoffRolü : Jett Klyne
- Pizza PapaRolü : Bruce Campbell
- Charles XavierRolü : Patrick Stewart