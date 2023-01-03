Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik." açıklamasında bulundu. Birçok memurun yeni yıldaki güncel zamlı maaşları belli oldu. Bunlardan birisi de Doçent maaşıdır. Peki, Doçent maaşı ne kadar oldu 2023? Yeni yılda zamlı Doçent maaşları kaç TL? Doçent maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

Doçentmaaşları kaç TL? Doçentmaaşı ne kadar oldu? Doçentne kadar alacak? Doçentmaaşına % kaç zam geldi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Doçentmaaşı ne kadar oldu 2023? İşte güncel 2023 zamlı Doçentmaaşları...

2023 ZAMLI DOÇENT MAAŞLARI NE KADAR?

Yapılan zamlara göre doçent maaşları 20.250 TL'ye yükselmiştir. Buna ek olarak profesör 1/4 maaşları 32.480 TL'ye yükselirken, araştırma görevlisi 7/1 maaşları ise 19.139 TL'ye yükselmiştir.

2023 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL?

2023 güncel memur maaş tablosu şu şekilde: