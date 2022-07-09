Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu kimdir? Teyfur Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Teyfur Erdoğdu hayatı ve eserleri neler?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu kimdir? Teyfur Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Teyfur Erdoğdu hayatı ve biyografisi nedir? Teyfur Erdoğdu eserleri neler? İşte detaylar haberimizde...

TEYFUR ERDOĞDU KİMDİR?

Teyfur Erdoğdu 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Burcu Koç'tur.

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Ardından İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı, Hacettepe Üniversitesinde ise Tarih Doktorasını tamamlamıştır.

1993 yılından 1999 yılına kadar Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Teyfur Erdoğdu, daha sonra Alman devlet bursu ile 2 sene Otto Friedrich Bamberg üniversitesi'nde (Almanya); 2001 Hazel E. Heughan bursu ile 1 sene Edinburgh Üniversitesi'nde (İskoçya) ve 2000-2006 yıllarında Aix Marseille Üniversitesi'nde (Fransa) misafir olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur.

2006 senesinden beri Yıldız Teknik üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Teyfur Erdoğdu'nun eserleri ve katkıda bulunduğu kitaplar;

Özgürlükten Kurtulmak,

Turk The Conqueror Sultan Mehmed,

Kültür Vandalizmi,

Clz,

Söylenemeyenler ve Suleiman The Magneficent,

Tetikçi 3,

Tetikçi 4,

Tetikçi 5 – Kaçış,

Okko Boşluk Devri 5,

Okko 1 – Sular Devri,

Tetikçi 1,

Okko 3 – Hava Devri,

Okko 4 – Ateş Devri.