Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu kimdir? Teyfur Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Teyfur Erdoğdu hayatı ve eserleri neler? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu kimdir? Teyfur Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Teyfur Erdoğdu hayatı ve eserleri neler?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu kimdir? Teyfur Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Teyfur Erdoğdu hayatı ve eserleri neler?

Gündeme dair açıklamalarıyla adından söz ettiren Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu kimdir? Teyfur Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Teyfur Erdoğdu hayatı ve biyografisi nedir? Teyfur Erdoğdu eserleri neler?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu kimdir? Teyfur Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Teyfur Erdoğdu hayatı ve biyografisi nedir? Teyfur Erdoğdu eserleri neler? İşte detaylar haberimizde...

TEYFUR ERDOĞDU KİMDİR?

Teyfur Erdoğdu 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Burcu Koç'tur.

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Ardından İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı, Hacettepe Üniversitesinde ise Tarih Doktorasını tamamlamıştır.

1993 yılından 1999 yılına kadar Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Teyfur Erdoğdu, daha sonra Alman devlet bursu ile 2 sene Otto Friedrich Bamberg üniversitesi'nde (Almanya); 2001 Hazel E. Heughan bursu ile 1 sene Edinburgh Üniversitesi'nde (İskoçya) ve 2000-2006 yıllarında Aix Marseille Üniversitesi'nde (Fransa) misafir olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur.

2006 senesinden beri Yıldız Teknik üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Teyfur Erdoğdu'nun eserleri ve katkıda bulunduğu kitaplar;

Özgürlükten Kurtulmak,

Turk The Conqueror Sultan Mehmed,

Kültür Vandalizmi,

Clz,

Söylenemeyenler ve Suleiman The Magneficent,

Tetikçi 3,

Tetikçi 4,

Tetikçi 5 – Kaçış,

Okko Boşluk Devri 5,

Okko 1 – Sular Devri,

Tetikçi 1,

Okko 3 – Hava Devri,

Okko 4 – Ateş Devri.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Teyfur Erdoğdu Gündem Yaşam Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title