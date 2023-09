Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb', 29 Eylül 2023'te Netflix'te yayınlandı. İngilizce bir cümle olan 'Do Not Disturb', 'Rahatsız etmeyin' anlamına gelir. Film, Karakomik Filmler serisinden tanıdığımız Ayzek karakterini konu alıyor. Filmde Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor. Peki ama Do Not Disturb ne demek? Cem Yılmaz'ın yeni filminin anlamı nedir? İşte detaylar…

Do Not Disturb ne demek? Cem Yılmaz'ın yeni filminin anlamı nedir?

DO NOT DISTURB NE DEMEK?

CEM YILMAZ'IN YENİ FİLMİNİN ANLAMI NEDİR?

"Do not disturb" ifadesi, bir kişinin belirli bir süre boyunca rahatsız edilmek istemediğini veya bir cihazın (telefon, bilgisayar vb.) kullanıcısının o an için bildirimler ve çağrılar almak istemediğini belirttiği bir ifadedir. Genellikle telefon ve diğer elektronik cihazlarda bulunan bu özellik, kişinin sessizlik ve konsantrasyon sağlamak istediği zamanlarda kullanılır. Bu mod aktive edildiğinde, kullanıcı yeni aramalar, mesajlar ve bildirimler almayacaktır. "Do not disturb" modu, toplantılar, dinlenme saatleri veya odaklanma gerektiren diğer durumlar için kullanışlıdır. Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Do Not Disturb" İngilizce bir cümle olup, "Rahatsız etmeyin" anlamına gelmektedir. Filmde önceki serilerden tanıdığımız Ayzek karakterini izliyoruz.

DO NOT DISTURB OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Tülin Özen yer alan film Netflix'te gösterime girdi.

DO NOT DISTURB İZLE

Pandemi yüzünden işsiz kalan Ayzek iyice dibe vurmuştur. Nihayet sessiz sakin bir otelde iş bulur fakat daha ilk gece vardiyasında konuklar başına olmadık işler açar. Film dün (29 Eylül) tarihinde Netflix'te gösterime girdi. Filmi izlemek için Netflix platformunda üyeliğinizin olması gerekmektedir. İşte filmin izleme sayfası LİNK (TIKLAYIN)