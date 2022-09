Daha yaygın olarak Do Kwon olarak bilinen Kwon Do-hyung, Singapur merkezli Terraform Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Güney Koreli bir kripto para geliştiricisidir. Do Kwon tutuklandı mı? Do Kwon kimdir? merak ediliyor.

DO KWON TUTUKLANDI MI?

Güney Kore'deki davalarda adı geçen Singapur merkezli Terraform Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Güney Koreli bir kripto para geliştiricisi Do Kwon hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

DO KWON KİMDİR?

Daha yaygın olarak Do Kwon olarak bilinen Kwon Do-hyung, Singapur merkezli Terraform Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Güney Koreli bir kripto para geliştiricisidir. Terraform Labs, sabit para TerraUSD ve ağ belirteci Terra'yı içeren Terra blok zincirinin arkasındaki lisanssız şirkettir. TerraUSD ve Luna, Mayıs 2022'de çöktü ve bir hafta boyunca neredeyse 45 milyar dolarlık piyasa değerini sildi.