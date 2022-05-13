Do Kwon açıklama: Luna coin hakkında açıklama yapıldı! - Haberler

Do Kwon açıklaması merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Terra blockchain ağının tokenleri LUNA ve UST'de yaşanan kayıplar bütün pazarı sildi süpürdü. Nikkei tarafından hazırlanan son rapora göre, sadece son 24 saat içinde küresel kripto piyasası 275 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı.

KRİPTO PARA BORSASINDAN BİR GÜNDE 275 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, küresel kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri yüzde 19'dan fazla düşüşle 1.14 trilyon dolara kadar geriledi. Ayrıca son 24 saatlik kayıp ise 275 milyar doları geçti. Onlarca kripto para yarı yarıya zarar yaşarken, en popüler Bitcoin bile yüzde 14 düştü.

Kripto borsasında yaşanan bu köklü kaybın başlıca nedenleri arasında ise Terra ağının ABD Dolarına endeksli olması hedeflenen stabilcoin'i bulunuyor. UST olarak da bilinen TerraUSD, gerçek ABD Dolarından daha düşük değerde olunca diğer kripto para birimlerini de zarara uğrattı.

UST'nin fiyatı geçtiğimiz gün 23 ABD centinekadar düştü. Halihazırda 60 cent civarında seyreden UST'nin, 1 dolarlık sabit fiyatın çok altında olduğunu söylemek mümkün.

Bitcoin'den sonra ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, son 24 saat içinde yüzde 20'den fazla değer kaybederek 1915 dolara kadar geriledi. Ayrıca diğer popüler kripto paralardan olan XRP ve Polkadot yüzde 30 civarında düşüş gördü.

DO KWON AÇIKLAMA YAPTI

Kripto paralardaki düşüş ne zaman bitecek henüz belli değil, ancak uzmanların genel tavsiyesi kripto paralarınızı satmamanız yönünde. Terra'nın geliştirici Do Kwon, "bu krizi atlatmak için her yatırımcıyla birlikte çalışmak" istediğini ifade etti.

GÖZLER TETHER'E ÇEVRİLMİŞTİ, CTO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kripto para birimlerindeki çöküşün ardından, piyasada endişe hakim olmuş durumda. En büyük sabitkoin olan ve bir doların altında işlem görmeye başlayan Tether, kripto piyasasında oluşan endişeleri gidermek amacıyla bir açıklama yaptı. Tether CTO'su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino Twitter'dan yaptığı duyuruda, yatırımcıların koini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtmişti.

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