DMRGD hisse ne zaman borsada işlem görecek? DMR gıda borsa işlem tarihi nedir?
Halka arz takip eden vatandaşlar Simit Sarayı halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Simit Sarayı halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise DMRGD hisse ne zaman borsada işlem görecek? DMR gıda borsa işlem tarihi nedir? soruları aratıldı.
Simit Sarayı halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Simit Sarayı kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar DMRGD hisse ne zaman borsada işlem görecek? DMR gıda borsa işlem tarihi nedir? sorularını merak ediyor. İşte Simit Sarayı alabileceğiniz bankalar!
Simit Sarayı, halka arz tarihi 21-22 Eylül olarak belirlendi.
Simit Sarayı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Simit Sarayı halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor. 27 Eylül'de işlem göreceği tahmin ediliyor.
Simit Sarayı 10,24 TL'den halka arz olacak.
Simit Sarayı hisse kodu #DMRGD olarak belirlendi.
Simit Sarayı şirketi 75,000,000 lot veriyor.
Simit Sarayı, halka arz sürecine giriş yapıyor. Buna göre DMR Unlu Mamüller Şirketi bilinen marka ismiyle Simit Sarayı halka arz oluyor. Simit Sarayı olarak araştırmasını gerçekleştirmekte olan birçok kişi bu nedenle halka arza katılırken güçlük çekebiliyor. Dmr Unlu Mamüller yani Simit Sarayı'nın, onaylı izahnamesinin açıklanmasının ardından Simit Sarayı katılım endeksine uygun olduğu netleşti.