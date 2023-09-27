DMR unlu mamullerin halka arz edilmesinin ardından DMR unlu mamuller ne zaman işlem görecek? Sorusu gündemde yer aldı ve gündeme geldi. Peki, DMR unlu mamuller ne zaman işlem görecek? DMR unlu mamuller borsada hangi tarihte yer alacak, ne zamana Midas'a gelecek?

DMR unlu mamuller ne zaman işlem görecek? Sorusu, DMR unlu mamullerin halka arzının ardından yatırımcılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer aldı. SPK'nın onay kararının açıklanmasının ardından, Simit Sarayı yani DMR unlu mamuller hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, DMR unlu mamuller ne zaman işlem görecek? DMR unlu mamuller borsada hangi tarihte yer alacak, ne zamana Midas'a gelecek?

DMR UNLU MAMULLER NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

DMR Unlu Mamüller'in 27-28 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem göreceği öngörülüyor. Simit Sarayı olarak araştırmasını gerçekleştirmekte olan birçok kişi bu nedenle halka arza katılırken güçlük çekebiliyor. Dmr Unlu Mamüller yani Simit Sarayı'nın, onaylı izahnamesinin açıklanmasının ardından Simit Sarayı katılım endeksine uygun olduğu netleşti.

DMR UNLU MAMULLER HALKA ARZ KODU NE?

Dmr Unlu Mamüller hissesinin sembolü "DMRUN".

DMR UNLU MAMULLER HİSSE FİYATI NE?

Simit Sarayı halka arz hisse fiyatı 10,24 TL olarak belirlendi.

DMR UNLU MAMULLER EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Satılacak olan paylar tamamen eşit bir şekilde dağıtılacak.