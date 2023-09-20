DMR katılım endeksine uygun mu? Sorusu, DMR, SPK onayı ile halka arz edilmesinin ardından gündemde yer aldı ve birçok kişi tarafından merak edildi. Simit Sarayı'nın borçsuz bir şirket olduğu, ayrıca DMR'nin Simit Sarayı markasının 30 yıllık isim hakkına sahip olduğu bilgisine ulaşıldı. Peki, DMR katılım endeksine uygun mu? DMR halka arz helal mi, caiz mi?

DMR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Simit Sarayı, halka arz sürecine giriş yapıyor. Buna göre DMR Unlu Mamüller Şirketi bilinen marka ismiyle Simit Sarayı halka arz oluyor. Simit Sarayı olarak araştırmasını gerçekleştirmekte olan birçok kişi bu nedenle halka arza katılırken güçlük çekebiliyor. Dmr Unlu Mamüller yani Simit Sarayı'nın, onaylı izahnamesinin açıklanmasının ardından Simit Sarayı katılım endeksine uygun olduğu netleşti.

DMR - SİMİT SARAYI HALKA ARZ KODU NE?

Dmr Unlu Mamüller hissesinin sembolü "DMRUN" olacağı düşünülüyor.

DMR - SİMİT SARAYI HİSSE FİYATI NE?

Simit Sarayı halka arz hisse fiyatı 10,24 TL olarak belirlendi.

DMR - SİMİT SARAYI EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Satılacak olan paylar tamamen eşit bir şekilde dağıtılacak.