Sermaye Piyasası Kurulu, DMR halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Bu nedenle halka arza katılmak isteyen birçok kişi DMR hangi bankalarda var? Sorusunu araştırıyor. Peki, DMR hangi bankalarda var? DMR halka arzına nereden, hangi bankadan alınır?

DMR hangi bankalarda var? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulunun DMR halka arz başvurusunun onaylanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar DMR halka arzına nereden, hangi bankadan alınır? Soruna internet üzerinden yanıt aramakta. DMR halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor. Peki, DMR hangi bankalarda var? DMR halka arzına nereden, hangi bankadan alınır?

DMR HANGİ BANKALARDA VAR?

DMR, 21-22 Eylül tarihleri arasında A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. DMR 10,24 TL'den halka arz olacak ve ayrıca hisse kodu #DMRGD olarak belirlendi. Bu kapsamda DMR halka arzına katılabileceğiniz bankalar şunlardır;

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.