DMR halka arz ne zaman? DMR Unlu Mamuller halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek? DMR katılım

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DMR Unlu Mamuller 'nin halka arzına onay verdi. DMR Unlu Mamuller 'nin halka arzı duyuruldu. Peki, DMR halka arz ne zaman? DMR Unlu Mamuller halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 14 Eylül 2023 tarihinde DMR Unlu Mamuller A.Ş. halka arzına onay verdi. Yatırımlarını DMR'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla DMR halka arz ne zaman? DMR Unlu Mamuller halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? DMR halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

DMR HALKA ARZ NE ZAMAN?

DMR halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

DMR HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

DMR Unlu Mamuller hissesi 910,24 TL'den halka arz olacak.

DMR BORSA KODU NEDİR?

DMR Unlu Mamuller hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.

DMR HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

DMR Halka arz 75.000.000 lot veriyor.

DMR EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

DMR halka arz eşit dağıtım olacak.