UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında Beşiktaş - Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Maçı izleyenler DKV hangi takım? DKV hangi ülkenin takımı merak etti.

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla takip ettiği maç ile ilgili olarakDKV hangi takım? DKV hangi ülkenin takımı konuları araştırıldı.

DKV HANGİ TAKIM?

FK Dinamo Kiev Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.