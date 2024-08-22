Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Djurgarden Maribor maçı hangi kanalda? Djurgarden Maribor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Djurgarden Maribor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Djurgarden Maribor maçını hangi kanal veriyor? İşte Djurgarden Maribor maçı yayın bilgisi haberimizde!

DJURGARDEN MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Djurgarden ile Maribor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, TV 8 Buçuk kanalından canlı maç izlenebilecek.

DJURGARDEN MARİBOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Djurgarden ile Maribor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, 20.0'de başlayacak.

DJURGARDEN MARİBOR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Djurgarden Maribor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kalaaçıklanması bekleniyor.

DJURGARDEN MARİBOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Djurgarden Maribor maçı, tockholm'da, Tele2 Arena Stadyumu'nda oynanacak.