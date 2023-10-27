Süper Lig devi Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Djiku sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek? Merak ediliyordu. İşte, Alexander Djiku'nun sakatlık durumu!

Djiku sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek? Alexander Djiku'nun sakatlık durumu!

Djiku sakatlandı mı? Süper Lig devi Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Djiku sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek? Merak ediliyordu. İşte, Alexander Djiku'nun sakatlık durumu haberimizde...

ALEXANDER DJIKU'NUN SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun haftalarca sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."