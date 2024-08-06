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Djiku neden yok, Lille maçında neden oynamıyor? Djiku niye yok, sakat mı, yedek mi?

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Lille Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı. Kadroda Djiku yer almadı. Futbolseverler ilk 11'de Djiku neden yok merak ediyor. Peki, Djiku neden yok, Lille maçında neden oynamıyor? İşte Djiku niye yok, sakat mı, yedek mi? Detaylar...

Djiku neden yok? Lille Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı. Kadroda Djiku yer almadı. Futbolseverler ilk 11'de Djiku neden yok merak ediyor. Peki, Djiku neden yok, Lille maçında neden oynamıyor? İşte Djiku niye yok, sakat mı, yedek mi? Detaylar haberimizde...

DJIKU NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Lille maçı kadrosu açıklandı. İlk 11'de Djiku yer almadı. İlk 11 şöyle:

Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Djiku maçın ilk 11'de yer almadı ancak yedekler arasında ismi var. Mourinho Lille maçı özelinde taktiksel olarak Djiku'ya yer vermedi.

DJIKU SAKAT MI, YEDEK Mİ?

Djiku'nın sakatlığı bulunmamaktadır. Djiku ile birlikte Fenerbahçe'nin Lille maçı yedekleri arasında şu isimler yer almaktadır:

İrfan Can, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Yusuf, Bartuğ, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Zajc, Oğuz Aydın, En Nesyri, Cenk

Djiku neden yok, Lille maçında neden oynamıyor? Djiku niye yok, sakat mı, yedek mi?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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