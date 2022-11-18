Aslı Bekiroğlu ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen isim birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Dj Taykun kimdir? Sorusu ve Aslı Bekiroğlu'nun Sevgilisi DJ Taykun Karaduman Kimdir? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Dj Taykun kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun Sevgilisi DJ Taykun Karaduman Kimdir? DJ Taykun Karaduman kaç yaşında, nereli?

İnstagram'da Aslı Bekiroğlu ile paylaştığı fotoğraflar ile gündeme gelen DJ hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Konu hakkındaki detayları merak eden kullanıcılar, internet üzerinde Aslı Bekiroğlu'nun Sevgilisi DJ Taykun Karaduman Kimdir? Sorusunu araştırıyor.Peki, Dj Taykun kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun Sevgilisi DJ Taykun Karaduman Kimdir? DJ Taykun Karaduman kaç yaşında, nereli?

DJ TAYKUN KİMDİR?

Dj Taykun hakkında pek bir bilgi bulunmasa da Aslı Bekiroğlu ile birlikte daha önceden tanıştıklarını belirtmişlerdi. Daha sonra paylaştıkları fotoğraflar ile birlikte sevgili olduklarını duyurdular. Ayrıca DJ Taykun Karaduman İnstagram üzerinde 13,5 bin takipçisi bulunuyor.