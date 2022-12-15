DJ Stephen Boss neden, nasıl öldü ve Stephen Boss kimdir, kaç yaşındaydı soruları gündeme geliyor. Amerika'nın en ünlü Talk Show programlarında bir tanesi olan "The Ellen DeGeneres Show"da DJ'lik yapan Stephen Boss neden ve nasıl öldüğü araştırılıyor. Peki, DJ Stephen Boss neden, nasıl öldü? Stephen Boss kimdir, kaç yaşındaydı?

The Ellen DeGeneres Show"da DJ'lik yapan Stephen Boss neden, nasıl öldü ve Stephen Boss kimdir, kaç yaşındaydı merak ediliyor. Stephen Boss neden, nasıl öldü ve hasta mıydı soruları gündeme geliyor. DJ Stephen Boss neden, nasıl öldü? Stephen Boss kimdir, kaç yaşındaydı? DJ Stephen Boss neden, nasıl öldü? Stephen Boss kimdir, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizdedir…

DJ STEPHEN BOSS NASIL ÖLDÜ?

Amerika'nın en ünlü Talk Show programlarında bir tanesi olan "The Ellen DeGeneres Show"da DJ'lik yapan Stephen Boss, 40 yaşında hayatını kaybetti. DJ'in karısı Allison Holker Boss, yaptığı açıklamada kocasının hayatını kaybettiğini doğruladı. Weslie, Maddox ve Zaia adında üç çocuğu olan DJ'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Ancak TMZ, DJ'in intihar ettiğine dair bazı iddialarda bulundu.

DJ STEPHEN BOSS NEDEN ÖLDÜ?

Talk şovunda DJ'lik yapan Boss hakkında konuşan ABD'li sunucu Ellen DeGeneres üzüntüsünü Twitter'da dile getirdi. DJ'in karısı Allison Holker Boss "Üzülerek ifade etmeliyim ki, kocam bizi terk etti. Stephen, girdiği her odayı aydınlattı. Ailemizin sırt kemiği, en iyi baba, en iyi koca ve hayranları için en büyük ilhamdı" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ünlü ismin ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Boss'un kaldığı motele çağrılan sağlık ekipleri ile motele giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede cinayet bulgusuna rastlamadı. DJ'nin kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için polis soruşturması devam ediyor.