DJ Mert Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Aydın burcu ne?

Oyuncu Merve Boluğur resmi instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığını duyurdu ve paylaşıma not olarak "I said yes kocam" yazdı. Bu gelişmenin ardından DJ Mert Aydın kimdir? Mert Aydın kim? Mert Aydın burcu ne? Mert Aydın doğum tarihi merak edildi.

Mert Aydın kimdir? Oyuncu Merve Boluğur resmi instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığını duyurdu ve paylaşıma not olarak "I said yes kocam" yazdı. Bu gelişmenin ardından DJ Mert Aydın kimdir? Mert Aydın kim? Mert Aydın burcu ne? Mert Aydın doğum tarihi merak edildi. İşte detaylar...

MERT AYDIN KİMDİR?



Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlayan Mert Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamıştır. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.