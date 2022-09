DJ Mert Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Aydın burcu ne?

Oyuncu Merve Boluğur resmi instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığını duyurdu ve paylaşıma not olarak "I said yes kocam" yazdı. Bu gelişmenin ardından DJ Mert Aydın kimdir? Mert Aydın kim? Mert Aydın burcu ne? Mert Aydın doğum tarihi merak edildi.