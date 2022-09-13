ATV ekranlarında yayınlanan ve sıkı sıkıya takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Dj gezgin cinayeti seyirciler tarafından merakla araştırılıyor ve takip ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert seyircileri ise Mehmet Karahan cinayetinde neler olduğunu merak ediyor. Mehmet Karahan'ı kim, nereye gömdü? Dj Gezgin kimdir? Müge Anlı Dj Gezgin kim? Müge Anlı Dj Gezgin cinayeti nedir?

DJ GEZGİN KİMDİR?

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Mehmet Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede kafatası bulunması üzerine olay daha da netliğe kavuştu. Geçtiğimiz sezon açıklamaları ile herkesi şaşırtan Fatma Karadağ, kardeşini para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğü iddia etmişti. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanan Alim Karadağ cinayet hakkında kafaları karıştırdı. Fatma Karadağ sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü iddia ederek şüpheli olarak onu gösterdi. Fatma Hanım Cemal Bey ile Mehmet Karahan'ın mutfakta konuştuğunu söylemişti. Aralarında bir durum olduğunu düşünen Fatma Karadağ, suçlu olarak Cemal Bey'i gösteriyor. Geçen günlerde iddialara yanıt vermek için programa canlı bağlandı.Fatma Karadağ, Cemal Durmaz'a şu sözleri söyledi; "Beni odaya kilitleyip kardeşimi öldürdün. Beni dövdün. Kardeşime vurduğunda yerde yatıyordu. Ambulans çağır dedim niye çağırmadın. Çağıramam dedin" Bu sözlerin üzerine Cemal Durmaz ise şu sözlerle karşılık verdi; "Ben sadece güvercin besledim. Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor. Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum".Henüz Dj Gezgin'i kimin öldürdüğü bulunamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti açıklığa çıkartmak için araştırmalar devam ediyor.

DJ GEZGİN HANGİ RADYODA?

2017 yılında Manisa'da şüpheli şekilde kaybolan Dj Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında detaylar gün yüzüne çıkıyor. Mehmet Karahan'ın kardeşi Fatma Karadağ, Müge Anlı'dan yardım istedi. Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı.

MÜGE ANLI CEMAL DURMAZ KİMDİR?

Dj Gezgin cinayetinin ortasında şüpheli konumunzda olan Cemal Durmaz, Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ'ın sevgilisidir. Fatma Karadağ, kardeşinin ölümünden Cemal Durmaz'ı sorumlu tutuyor. Geçen günlerde iddialara yanıt vermek için programa canlı bağlandı.Fatma Karadağ, Cemal Durmaz'a şu sözleri söyledi; "Beni odaya kilitleyip kardeşimi öldürdün. Beni dövdün. Kardeşime vurduğunda yerde yatıyordu. Ambulans çağır dedim niye çağırmadın. Çağıramam dedin" Bu sözlerin üzerine Cemal Durmaz ise şu sözlerle karşılık verdi; "Ben sadece güvercin besledim. Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor. Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum". Açıklamalarını yaptı.