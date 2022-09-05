Dj Gezgin lakaplı Mehmet Karahan neden öldürüldü merak ediliyor. Dj Gezgin hangi radyoda çıkıyordu sorusu gündeme geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Dj Gezgin'in neden öldürüldüğü araştırılıyor. Peki, Dj Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı Mehmet Karahan (Dj Gezgin) neden öldürüldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Dj Gezgin'in cinayeti ele alınıyor. Mehmet Karahan cinayetinde kimlerin parmağı olduğu merak ediliyor. Manisa'da 4 yıl önce kaybolan Mehmet Karahan ( Dj Gezgin ) cinayeti gün yüzüne çıkıyor. Dj Gezgin hangi radyoda çıkıyor merak ediliyor. Dj Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı Mehmet Karahan (Dj Gezgin) neden öldürüldü? Detaylar haberimizdedir…

DJ GEZGİN HANGİ RADYODA?

2017 yılında Manisa'da şüpheli şekilde kaybolan Dj Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında detaylar gün yüzüne çıkıyor. Mehmet Karahan'ın kardeşi Fatma Karadağ, Müge Anlı'dan yardım istedi. Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı.

MÜGE ANLI DJ GEZGİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Mehmet Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede kafatası bulunması üzerine olay daha da netliğe kavuştu. Geçtiğimiz sezon açıklamaları ile herkesi şaşırtan Fatma Karadağ, kardeşini para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğü iddia etmişti.