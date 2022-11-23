Müzik dünyasındaki yükselişini sosyal medyaya da taşıyan DJ Fatih Bademci, "Yeni yılda mekânlarda benim müziklerim yankılanacak. Hedefim 2023'te 100 milyon dinlenme barajını geçmek" diyor.

Yaptığı düzenlemelerle müzik listelerinde üst sıralarda yer alan DJ Fatih Bademci'nin dijital platformlardaki dinlenme oranları yükselişini sürdürüyor. Çalışmalarına Türkiye, Almanya, Dubai ve ABD'de devam eden müzisyen, hedefinin yeni yılda 100 milyon dinlenme barajını geçmek olduğunu söyledi: "Mevcut dinlenme sayılarımızdaki yükseliş ve müzikseverlerden aldığımız geri dönüşler de bu anlamda bizi heyecanlandırıyor."

SES GETİRECEK PROJELER YOLDA

Yakın dönemde Anıl Tetik, Onur Ateş ve Crypto Alex gibi ünlü isimlerle yaptığı iş birlikleriyle dikkatleri üzerine çeken Fatih Bademci, "Kariyer yolculuğumda iş birlikleri benim için ayrıca kıymetli. Sürpriz isimlerle ses getirecek projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Bademci, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yeni yılda tüm eğlence mekanlarında benim düzenlediğim, kıymetli isimlerin de bana eşlik ettiği müzikler yankılanacak."

HER AY BİR ŞARKI YAYINLAYACAĞIM

Klasik şarkıları yeniden düzenlemesi, popüler şarkılara remiksler yapması yönünde teklifler aldığını açıklayan Fatih Bademci, "İçlerinde tarzımı yansıtabileceğim, yapacağım dokunuşlarla yeni ruh katacağım şarkılar da var. Bazıları için stüdyo aşamasına geçtim" dedi ve ekledi: "Özellikle yaz döneminde her ay bir şarkı yayınlayarak müzikseverlerle buluşmayı planlıyorum."